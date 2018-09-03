Мощный тайфун "Джеби" движется на Японию

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный тайфун "Джеби" приближается к тихоокеанскому побережью Японии, сообщает японская газета The Japan Times.

По данным метеорологов, тайфун движется со скоростью 20 км/ч, порывы ветра в его эпицентре достигают 216 км/ч. Если "Джеби" сохранит свою нынешнюю силу, он станет самым разрушительным для Японии за последние 25 лет.

Власти ряда японских префектур предупредили население о сильных ливнях, порывистом ветре и высоких волнах в связи с приближением тайфуна. Существует опасность наводнений и селей.

В качестве меры безопасности несколько железнодорожных компаний объявили о приостановке движения поездов. Об эвакуации населения пока не сообщалось.

С начала июля в Японии установилась рекордная жара, а затем на регион обрушились тайфуны, которые привели к наводнениям и оползням, унесшие жизни более 200 человек.-0-