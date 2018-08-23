Мощный тайфун приближается к Японии: отменены около 150 авиарейсов

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 150 внутренних авиарейсов отменены в Японии из-за приближающегося мощного тайфуна "Симарон", сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Изменения в расписании коснулись маршрутов, связывающих остров Сикоку, а также западные регионы острова Хонсю с другими частями страны. Кроме того, приостановлено движение паромов.

Синоптики прогнозируют, что в течение суток на западе Японии может выпасть от 600 до 800 мм осадков, местами - до 1000 мм. Скорость ветра в центральной части тропического шторма достигает 45 м/с. Как ожидается, уже вечером он приблизится к Сикоку.

Жителям ряда районов острова рекомендовали готовиться к возможной эвакуации в случае угрозы оползней и наводнений.

Это не первый тайфун, который обрушился на Японию за последние несколько месяцев. Как сообщалось ранее, в начале июля из-за сильного тропического шторма "Прапирун" на западе страны погибли более 220 человек.-0-