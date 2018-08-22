Мощный тайфун "Симарон" движется на Японию

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный тайфун "Симарон" приблизится к берегам Японии 23 августа, сообщает японская газета The Japan Times.
По прогнозам синоптиков, первым удар стихии примет на себя японский остров Сикоку, который в июле значительно пострадал от наводнений и оползней. Ожидается, что тайфун будет сопровождаться сильными дождями и порывистым ветром.
Сейчас "Симарон" движется со скоростью 30 км/ч. Порывы ветра в его эпицентре превышают 200 км/ч.
Об эвакуации населения пока не сообщалось.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3513 BYN
|2.358 BYN
|2.365 BYN
|USD
|2.0417 BYN
|2.041 BYN
|2.045 BYN
|RUB
|3.038 BYN
|3.015 BYN
|3.03 BYN