Мощный тайфун "Симарон" движется на Японию

Скриншот из видео, размещенном в The Japan Times

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный тайфун "Симарон" приблизится к берегам Японии 23 августа, сообщает японская газета The Japan Times.

По прогнозам синоптиков, первым удар стихии примет на себя японский остров Сикоку, который в июле значительно пострадал от наводнений и оползней. Ожидается, что тайфун будет сопровождаться сильными дождями и порывистым ветром.

Сейчас "Симарон" движется со скоростью 30 км/ч. Порывы ветра в его эпицентре превышают 200 км/ч.

Об эвакуации населения пока не сообщалось.-0-