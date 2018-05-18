Мощный торнадо обрушился на запад Германии

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На запад Германии обрушился мощный торнадо. Под ударом оказались пять деревень федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Известно о двух пострадавших и десятках поврежденных домов, передает агентство DPA.
Буквально за 15 минут торнадо превратил в руины десятки зданий, оставив без крова около полусотни семей. Представитель администрации города Фирзена сообщил о серьезно травмированном автомобилисте и пожарном, который пострадал от удара током.
Накануне из-за атмосферного вихря наблюдались сбои в железнодорожном сообщении. Из-за упавших деревьев перекрыты десятки автотрасс.
По данным метеорологов, это уже шестой случай торнадо в Германии за 2018 год.-0-
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