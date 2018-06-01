Мощный ураган в ЮАР: повалены деревья, затоплены 300 домов

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильнейший ураган обрушился на юго-западное побережье ЮАР, в результате чего порядка 300 домов в Кейптауне оказались затоплены, сообщает ТАСС.

С утра в прибрежных водах Атлантического и Индийского океанов был зафиксирован шторм. На суше бушевал ураган: шквалистый ветер вырывал с корнем деревья и срывал крыши домов. Из-за непогоды нарушено движение транспорта, в отдельных районах прекратилась подача электроэнергии.

При падении дерева на полицейскую патрульную машину пострадал один сотрудник правопорядка. Вблизи Кейптауна порыв ветра перевернул автобус, в результате аварии никто не пострадал.-0-