Мощный взрыв прогремел возле аэропорта Болоньи, пострадали 20 человек

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел на шоссе возле итальянской Болоньи, пострадали как минимум 20 человек, сообщают информагентства.

Инцидент произошел неподалеку от аэропорта Болоньи. По предварительным данным, грузовой автомобиль, который перевозил химикаты, попал в ДТП. В результате произошел взрыв и начался пожар, который перекинулся на рядом стоящие автомобили.

На место ЧП прибыли спасатели и скорая помощь. Другие подробности пока не сообщаются.-0-