Мощный взрыв прогремел возле аэропорта Болоньи, пострадали 20 человек

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел на шоссе возле итальянской Болоньи, пострадали как минимум 20 человек, сообщают информагентства.
Инцидент произошел неподалеку от аэропорта Болоньи. По предварительным данным, грузовой автомобиль, который перевозил химикаты, попал в ДТП. В результате произошел взрыв и начался пожар, который перекинулся на рядом стоящие автомобили.
На место ЧП прибыли спасатели и скорая помощь. Другие подробности пока не сообщаются.-0-
#BorgoPanigale #6ago 15.00, squadre #vigilidelfuoco al lavoro: inviate sul posto sezioni operative, nucleo #usar e #cinofili. In corso la ricognizione aerea elicottero reparto volo di Bologna pic.twitter.com/TtPdGSFWz1— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 6 августа 2018 г.
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