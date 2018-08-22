Взрыв произошел в греческом Пирее

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел сегодня в городе Пирей в Греции, сообщает газета Proto Thema.
Отмечается, что взрыв причинил значительный ущерб одному зданию, а также филиалу банка, гостинице и офисам. Кроме того, пострадали припаркованные рядом машины.
Как рассказали очевидцы, незадолго до взрыва около здания остановился автомобиль, из него вышел человек и оставил что-то у входа. Затем он вернулся в машину и быстро уехал.
Полиция оцепила район происшествия и начала расследование.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3513 BYN
|2.358 BYN
|2.365 BYN
|USD
|2.0417 BYN
|2.041 BYN
|2.045 BYN
|RUB
|3.038 BYN
|3.015 BYN
|3.03 BYN