4 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Москва исключает возможность вмешательства в дела Вашингтона. Россия считает, что последует новый всплеск обвинений США в адрес Москвы во вмешательстве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Россия исключает любую возможность вмешательства во внутренние дела США, подчеркнул Сергей Рябков.

"Мы видели комментарии о том, что для улучшения отношений с США России необходимо воздерживаться от вмешательства в предвыборные процессы в США и сделать что-то для нормализации обстановки в Донбассе. Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться. Исключаем для себя любую перспективу вмешательства во внутренние процессы в США и любой другой стране", - указал высокопоставленный дипломат.

Сергей Рябков отметил, что Россия разбирается с обвинениями Нидерландов в кибератаке на ОЗХО, но сомневается в их обоснованности. "Мы должны разобраться в сути претензий, которые предъявляют нам Нидерланды. Мы пока имеем лишь самую общую, первичную информацию на эту тему, - сказал он. - Воздержусь от комментариев по существу этих обвинений, но в порядке общего обвинения хочу сказать, что тема так называемого российского хакерства и кибервзломов в последнее время приобрела популярность в определенных кругах, настроенных негативно по отношению к России. Само выдвижение этих обвинений заставляет усомниться в их обоснованности".-0-