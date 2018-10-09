Мост в Амурской области рухнул на главный путь Транссиба

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мост частично обрушился в городе Свободный в Амурской области России на железнодорожные пути Транссибирской магистрали, пострадал один человек, сообщает ТАСС.

Согласно информации на сайте Главного управления МЧС России по Амурской области, произошло обрушение двух пролетов виадука (моста) по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги.

Власти города приняли решение демонтировать частично обрушившийся мост. На участке организуют подъездные пути. Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) города ввела режим ЧС муниципального уровня.

В Минздраве региона отметили, что из-за обрушения моста пострадал водитель грузовика. "У него открытый перелом голени, небольшой ушиб грудной клетки. Его продолжают диагностировать на предмет возможных сотрясений. Состояние нормальное, его госпитализируют в местную больницу", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации пресс-службы правительства региона, происшествие могло быть вызвано проездом большегрузного транспорта. На месте работают специалисты МЧС. Следствие начало проверку по факту обрушения автомобильного моста.

К месту происшествия экстренно выехали губернатор региона Василий Орлов и областной министр транспорта и строительства Александр Зеленин. "Первоочередная задача сейчас - не допустить транспортного коллапса", - подчеркнули в пресс-службе правительства региона.

Как сообщил ведущий специалист сектора по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций филиала РЖД - Забайкальской железной дороги Денис Афонин, обрушение виадука не приведет к задержкам пассажирских поездов. В РЖД для координации работ по ликвидации последствий обрушения сформирован оперативный штаб.-0-