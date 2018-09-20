Мост в Китае признан самым высоким в мире

20 сентября, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Мост Бэйпаньцзян на границе китайских провинций Юньнань и Гуйчжоу включен в Книгу рекордов Гиннесса и получил звание самого высокого в мире моста. Его высота от поверхности реки составляет 565,4 м.

Мост располагается в регионе с обрывистым горным рельефом и сложными геологическими условиями, что потребовало задействовать новые технологии конструкции и методы строительства.

Общая длина моста сравнима со зданием высотой в 200 этажей и равна 1 тыс. 341, 4 м. Максимальная длина пролета - 720 м. Мост является вторым по длине пролета вантовым мостом со стальной решетчатой балкой.-0-