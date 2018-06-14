Мусульмане празднуют конец священного месяца Рамадан

Мусульмане во всем мире отмечают один из самых благословенных праздников - окончание священного месяца Рамадан (азерб. - Орудж байрамы, турк. - Ураза-байрам, араб. - Ид ал-Фитр, рус. - Разговение), cообщает Trend .

Священный месяц Рамадан длился в этом году в период с 16 мая по 14 июня.

Окончание поста (Ид аль-фитр) является вторым по важности среди всех мусульманских праздников. Его начинают праздновать с закатом солнца в последний день месяца Рамадан и продолжается празднование два дня. В это время все мусульмане должны задумываться о духовных ценностях, которые они приобрели во время празднования Рамадана. Этот праздник мусульмане считают днем спасения, прощения, вознаграждения и примирения.

Этот день знаменует завершение поста в священном месяце и начинает отмечаться в первый день мусульманского месяца шаввал. По традиции, в этот праздничный вечер все должны собраться в кругу своей семьи за праздничным столом. После трапезы следует раздать бедным и сиротам обязательную милостыню завершения поста - закят аль-фитр (фитра). Целью ее выплаты является искупление возможных ошибок и упущений, сделанных в течение месяца поста (нарушение правил поста, сквернословие, пустословие, нанесенные обиды т.д.), а также помощь нуждающимся в праздновании Рамадана вместе с другими мусульманами.

Выплата фитры производится в промежутке между рассветом первого дня праздника Рамадан и началом праздничной совместной молитвы. Если же в указанный срок фитра не будет выплачена, то это нужно сделать после утреннего праздничного намаза в кратчайшие сроки. Нельзя опаздывать с передачей данного пожертвования. Если по каким-то уважительным причинам мусульманин не успел выплатить фитру, то пост остается действительным. Но мусульманин, не выплативший фитру, остается должником. Однако, семьи, находящиеся в тяжелом материальном положении, освобождаются от выплаты фитры. При этом ее, как правило, выплачивают одному бедному мусульманину (или его семье), а можно и распределить между несколькими бедняками. Точно также один бедный мусульманин может получить фитру от нескольких человек.

"Размер фитры определяется стоимостью 3 кг пшена, ячменя, изюма, фиников или риса на каждого члена семьи в зависимости от материального положения", - рассказал представитель Совета казиев и Научно-религиозного совета Управления мусульман Кавказа (УМК) Гаджи Фаиз Нагизаде. "Фитра дается лицам, испытывающим материальные затруднения. Помощь следует давать либо продуктами, либо деньгами".

Милостыню выплачивает глава семьи (если он не болен, дееспособен и зарабатывает) за всех членов семьи, находящихся на его попечении.

Во время праздника принято посещать могилы близких и родных, совершать по ним заупокойные молитвы, раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения. Верующие ходят друг к другу в гости и приглашают к себе, чтобы разделить дружескую трапезу. Очень важно также навестить своих родителей и других родственников. Отмечают праздник разговения, собираясь в мечетях. Главный ритуал, совершаемый верующими в мечети, - это утренняя праздничная коллективная молитва-намаз.

Праздник Рамадан был установлен основателем Ислама - Пророком Мухаммедом. Произошло это в 624 году. С тех пор всемирная община верующих (умма) ежегодно отмечает этот день. Дни празднования в большей части традиционно мусульманских стран считаются праздничными и на государственном уровне, а значит, являются официальными выходными днями.-0-