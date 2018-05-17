Музей памяти погибших советских летчиков-добровольцев откроют в Ухане в сентябре

17 мая, Ухань /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Музей памяти погибших во время войны советских летчиков-добровольцев откроют в Ухане в сентябре. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали представители учреждения.

В настоящее время строительство музейного комплекса подходит к завершению, и в сентябре по случаю очередной годовщины Победы китайского народа над захватчиками состоится его открытие. Памятник 29 погибшим советским летчикам и мемориальные плиты с их именами расположены в парке Народно-освободительной армии Китая в Ухане провинции Хубэй. Этот большой парк - популярное место у местных жителей и гостей.

Представители белорусской делегации, которые участвуют в Ухане в работе международного семинара "Один пояс и один путь. Знакомство с Хубэем", также возложили цветы к памятнику и минутой молчания почтили память погибших советских летчиков.

Во время Японо-китайской войны, начавшейся в 1937 году, бывшая китайская столица город Нанкин пал, а правительство Китая передислоцировалось в Ухань. Всего за три года (1937-1940) из СССР в Китай было направлено свыше 1,2 тыс. самолетов и множество наземной техники. Из 3 665 советских добровольцев, летчиков, техников, 214 навсегда остались в Китае в десятках братских могил. Одна из таких - в Ухане, где была самая длительная и масштабная за время войны битва, оборона города длилась почти 5 месяцев.

Представители комплекса рассказали о том, что в Китае свято чтят память мужественных советских воинов, которые подставили плечо и пожертвовали своими жизнями в борьбе за независимость в годы войны.

Брестская область и провинция Хубэй развивают давние побратимские связи, в которых основное внимание отводится экономическому сотрудничеству. Сотрудничество между Уханьским мемориальным комплексом и Брестской крепостью-героем может стать важным моментом патриотического воспитания и общей памяти о трагических страницах прошлого двух стран - в назидание будущим поколениям ценить и беречь мир.-0-