Музей памяти советских летчиков появится в Китае

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй, будет создан музей памяти советских летчиков-добровольцев, которые сражались за освобождение Китая в 1937-1941 годах. Об этом сообщает ТАСС.
Открытие музея, которое состоится в августе-сентябре 2018 года, приурочено к 80-летию Уханьской битвы. Музей будет создан в парке "Освобождение", рядом с мемориалом советским летчикам-добровольцам, установленном в 1956 году. В помещении бывшего кинотеатра расположатся пять тематических зон музея - "Устремленные ввысь стальные орлы", "Переломный момент", "Меч правосудия", "Острый меч извлечен из ножен", "Вечная память".
29 советских летчиков-добровольцев в 1938 году принимали участие Уханьской битве, которая длилась около четырех месяцев и стала одним из переломных моментов в Японо-китайской войне.-0-
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