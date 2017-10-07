Мужчина атаковал дворец короля Саудовской Аравии: двое убитых

Два сотрудника службы королевской охраны были смертельно ранены в субботу утром в ходе перестрелки у дворца ас-Салам, расположенного в городе Джидда, что на западе Саудовской Аравии. Об этом сообщил ряд информагентств.

По заявлениям МВД королевства, нападавший также был ликвидирован. Обстрелу подвергся пост внешнего периметра королевской охраны перед западными воротами. Огонь открыли из остановившегося автомобиля. Охранники быстро среагировали и убили стрелявшего.

В результате атаки еще трое гвардейцев получили ранения. Впоследствии установили личность нападавшего. Им оказался 28-летний подданный Саудовской Аравии Мансур аль-Амри. В машине также находились автомат Калашникова и три зажигательные гранаты.