Мужчина колесил на джипе по подземному переходу Санкт-Петербурга

Примерно в 11-40 в среду 63-летний мужчина съехал на внедорожнике Ssang Young в подземный переход. Он некоторое время покатался там, не намереваясь причинить вред пешеходам, а затем попробовал выехать на поверхность по лестнице.

Прохожие поначалу растерялись, однако затем к водителю направился молодой человек. Мужчина не выказал признаков агрессии и вышел к неравнодушному гражданину, чтобы обнять его и побеседовать.

Очевидцы обратили внимание на ненормальное состояние автомобиля, видимо, пережившего недавно ДТП. Некоторые его части заклеены скотчем, капот также зафиксирован на клейкую ленту. Свидетели говорят, что видели этот джип ранее - он умышленно ездил по рельсам, оврагам и иным труднопроходимым объектам.

Автомобиль вытащили при помощи эвакуатора. Водитель объясняется с полицией, утверждая, что хотел проверить возможности автомобиля. По некоторым данным он состоит на учете в психиатрическом учреждении. Это житель Ярославля Геннадий Б.