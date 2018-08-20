Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Харькове

20 августа, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Харькове возле здания городского совета произошла стрельба, в результате погибли полицейский, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Инцидент произошел в ночь на 20 августа. "Информация о том, что возле горсовета слышны выстрелы, поступила в полицию около 00.37. По указанному адресу отправился наряд патрульной службы. Полицейские увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. Одна из пуль ранила полицейского", - сообщили в полиции.

Как сообщил Харьков LIVE, по словам очевидцев, неизвестный произвел около 10 выстрелов в двери здания городского совета, ранил охранника, после чего зашел в помещение. На место прибыли два экипажа полиции, которые сначала пытались вести переговоры с нападавшим. Тот в свою очередь открыл по ним стрельбу из здания, ранив одного из полицейских.

Патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего. Сейчас его личность устанавливается.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник горсовета и полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильно тяжелом состоянии.-0-