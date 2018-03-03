Мужчина ранил себя возле Белого дома в Вашингтоне

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина ранил себя у ограды Белого дома в Вашингтоне, сообщают информагентства.
Секретная служба США проверяет сообщения о стрельбе. Человек, предположительно, ранил себя из пистолета сам. Медики оказывают ему помощь. О других пострадавших не сообщается.
Из-за происшествия движение пешеходов и автомобилей у Белого дома ограничено.
Президент США Дональд Трамп на данный момент находится во Флориде. Ему доложили о произошедшем.-0-
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