Мужчина с мачете и в противогазе атаковал прохожих в Лос-Анджелесе

Неизвестный мужчина напал на прохожих в районе Канога-Парк, Лос-Анджелес, штат Калифорния (США). Его лицо скрывал противогаз, а в качестве оружия он использовал мачете, передают информационные агентства.

Свидетели нападения незамедлительно вызвали полицию. Прибывший наряд ранил злоумышленника и сумел задержать его. Ранения разной степени тяжести получили по меньшей мере девять человек, один скончался от полученных травм (по некоторым данным, умер сам нападавший). В больнице находится еще один пострадавший.

Очевидцы сообщили, что мужчина выбежал из одного из расположенных неподалеку зданий после ссоры с кем-то внутри помещения.

Причины инцидента выясняются, ведется опрос свидетелей.