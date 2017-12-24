Мужчина с мачете и в противогазе атаковал прохожих в Лос-Анджелесе

Неизвестный мужчина напал на прохожих в районе Канога-Парк, Лос-Анджелес, штат Калифорния (США). Его лицо скрывал противогаз, а в качестве оружия он использовал мачете, передают информационные агентства.
Свидетели нападения незамедлительно вызвали полицию. Прибывший наряд ранил злоумышленника и сумел задержать его. Ранения разной степени тяжести получили по меньшей мере девять человек, один скончался от полученных травм (по некоторым данным, умер сам нападавший). В больнице находится еще один пострадавший.
Очевидцы сообщили, что мужчина выбежал из одного из расположенных неподалеку зданий после ссоры с кем-то внутри помещения.
Причины инцидента выясняются, ведется опрос свидетелей.
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