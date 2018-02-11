Мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета в Пекине

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета Joy City в Пекине. В результате полученных ранений одна женщина скончалась, 12 человек госпитализированы, сообщают информационные агентства.

Инцидент произошел сегодня около 13.00 по местному времени в районе Сидань китайской столицы. О причинах нападения не сообщается.

Сотрудники полиции оперативно задержали нападавшего, им оказался 35-летний мужчина.-0-