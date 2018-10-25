Мужчина с отверткой напал на полицейских в Лондоне

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое полицейских пострадали на северо-западе Лондона в результате нападения вооруженного отверткой мужчины, сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

Инцидент произошел на улице Лоуренс-гарденс в районе Барнет. Полицейские прибыли на вызов о подозрительно ведущем себя мужчине, в руках у которого была отвертка. В результате один полицейский получил отверткой удар в голову, другой ранен в руку.

Пострадавшие полицейские были госпитализированы. Полученные ими травмы не представляют опасности для жизни.

Нападавший 29-летний мужчина задержан и доставлен в полицейский участок. Ведется расследование. Обстоятельства инцидента уточняются.-0-