Мужчина с отверткой напал на полицейских в Лондоне

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое полицейских пострадали на северо-западе Лондона в результате нападения вооруженного отверткой мужчины, сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.
Инцидент произошел на улице Лоуренс-гарденс в районе Барнет. Полицейские прибыли на вызов о подозрительно ведущем себя мужчине, в руках у которого была отвертка. В результате один полицейский получил отверткой удар в голову, другой ранен в руку.
Пострадавшие полицейские были госпитализированы. Полученные ими травмы не представляют опасности для жизни.
Нападавший 29-летний мужчина задержан и доставлен в полицейский участок. Ведется расследование. Обстоятельства инцидента уточняются.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4067 BYN
|2.4 BYN
|2.409 BYN
|USD
|2.1056 BYN
|2.106 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2073 BYN
|3.208 BYN
|3.22 BYN