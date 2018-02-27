Мужчина стрелял по людям в жилом доме в Казани

Неустановленный жилец многоквартирного десятиэтажного дома в российской Казани открыл огонь по прохожим. Инцидент произошел в подъезде жилого дома, передают информагентства.

Сообщается, что стрелявший вооружен ружьем. Ранены по меньшей мере три человека, включая одного полицейского.

В результате стрельбы в Казани убиты два человека Одним из погибших стал скончавшийся в больнице от полученных ранений сотрудник Росгвардии. Второй погибший - гражданский.

Пока неизвестно, обезврежен ли стрелок. Подходы к зданию оцеплены, "скорая помощь" вывозит раненых.