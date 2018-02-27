Мужчина стрелял по людям в жилом доме в Казани

Неустановленный жилец многоквартирного десятиэтажного дома в российской Казани открыл огонь по прохожим. Инцидент произошел в подъезде жилого дома, передают информагентства.
Сообщается, что стрелявший вооружен ружьем. Ранены по меньшей мере три человека, включая одного полицейского.
Пока неизвестно, обезврежен ли стрелок. Подходы к зданию оцеплены, "скорая помощь" вывозит раненых.
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