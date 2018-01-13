Мужчина устроил резню в мексиканской церкви

Вооруженный ножом мужчина атаковал прихожан церкви, расположенной в пригороде столицы Мексики. Злоумышленника не успели задержать, он скрылся с места преступления, передают информагентства.
По имеющимся у полиции сведениям, 33-летний нападавший находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он объявлен в розыск.
В результате нападения один человек погиб и четверо получили ранения разной степени тяжести.
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