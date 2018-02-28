Мужчина, устроивший стрельбу в Казани, покончил с собой

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, устроивший стрельбу в Казани (Россия), при задержании покончил жизнь самоубийством, сообщают информагентства.
Вечером 27 февраля житель Казани открыл стрельбу в жилом доме. На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. По уточненным данным, в результате происшествия три человека, включая полицейского и сотрудника Росгвардии, получили ранения. Позже раненый сотрудник Росгвардии скончался в больнице.
По предварительной информации, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Также по некоторым данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.-0-
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