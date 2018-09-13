Мужчина в Калифорнии застрелил пятерых и покончил с собой

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в Калифорнии застрелил пятерых и совершил суицид, сообщает телеканал ABC30.

Инцидент произошел в городе Бейкерсфилд. По данным телеканала, стрелок и его жена пришли в офис транспортной компании, где у них возник конфликт с мужчиной. Подозреваемый застрелил его, потом свою супругу. Позже жертвой стал еще один посетитель. Он попытался скрыться, но безуспешно.

После этого стрелок отправился в другое место, где убил еще двоих, а затем угнал машину, в которой находились женщина и ребенок. Им удалось бежать. В конце концов мужчина выстрелил из пистолета себе в грудь.

Очевидцами происшествия стали более 30 человек. Следователи склоняются к версии, что убийства не были случайными.-0-