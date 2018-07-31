Мужчина взорвал себя на футбольном поле в Бельгии

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный мужчина подорвал себя на футбольном поле в районе Стамбер города Вервье в восточной части Бельгии, сообщают информагентства.
По информации телерадиокомпании RTBF, речь идет о мужчине 50-60 лет. Полиция и прокуратура города работают на месте происшествия.
Полиция установила широкий периметр безопасности вокруг места взрыва, футбольное поле проверили саперы.
Правоохранители рассматривают в качестве главной версии самоубийство, не считая произошедшее попыткой теракта. Кроме подорвавшего себя мужчины, никто не пострадал.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3267 BYN
|2.323 BYN
|2.327 BYN
|USD
|1.9853 BYN
|1.982 BYN
|1.987 BYN
|RUB
|3.1836 BYN
|3.171 BYN
|3.184 BYN