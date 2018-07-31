Мужчина взорвал себя на футбольном поле в Бельгии

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный мужчина подорвал себя на футбольном поле в районе Стамбер города Вервье в восточной части Бельгии, сообщают информагентства.

По информации телерадиокомпании RTBF, речь идет о мужчине 50-60 лет. Полиция и прокуратура города работают на месте происшествия.

Полиция установила широкий периметр безопасности вокруг места взрыва, футбольное поле проверили саперы.

Правоохранители рассматривают в качестве главной версии самоубийство, не считая произошедшее попыткой теракта. Кроме подорвавшего себя мужчины, никто не пострадал.-0-