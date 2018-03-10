Мужчина захватил заложников в доме ветеранов в Калифорнии

Неустановленный мужчина взял в заложники троих постояльцев дома ветеранов в городе Йонтвиль, штат Калифорния (США). По сведениям информагентств, захватчик был в бронежилете и имел при себе автоматическое оружие.

Полиция утверждает, что он стрелял в сотрудников. При этом департамент по делам ветеранов полагает, что на территории могут находиться около 1 тыс. человек.

Место происшествия оцеплено, захватчик пока не выдвигал никаких требований. Не исключено, что у него т.н. "послевоенный синдром" и он проходил реабилитацию.