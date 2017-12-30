Мужчина захватил заложников в почтовом отделении Харькова

Неизвестный в маске захватил заложников в одном из харьковских отделений "Укрпочты", расположенном у станции метро "Киевская". По сведениям информагентств, в здании находится не менее 11 человек, среди которых минимум двое детей.
Никаких требований захватчик пока не выдвигает. Он утверждает, что у него есть бомба и угрожает применить ее.
Сотрудники украинской полиции ведут переговоры с мужчиной, пытаясь выяснить его мотивы и требования. На месте также находятся взрывотехники, спасатели и работники "скорой помощи".
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