Мужчина захватил заложников в почтовом отделении Харькова

Неизвестный в маске захватил заложников в одном из харьковских отделений "Укрпочты", расположенном у станции метро "Киевская". По сведениям информагентств, в здании находится не менее 11 человек, среди которых минимум двое детей.

Никаких требований захватчик пока не выдвигает. Он утверждает, что у него есть бомба и угрожает применить ее.

Сотрудники украинской полиции ведут переговоры с мужчиной, пытаясь выяснить его мотивы и требования. На месте также находятся взрывотехники, спасатели и работники "скорой помощи".