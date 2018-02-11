Мужчина застрелил четырех человек в штате Кентукки

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина застрелил четырех человек в американском штате Кентукки, сообщают информационные агентства.
Инцидент произошел на территории округа Джонсон. О том, каковы были мотивы поступка, не сообщается. Нападавший совершил самоубийство.
В заявлении, опубликованном властями, говорится, что стрельба произошла в северной части округа. Были застрелены два человека, подозреваемый скрылся на машине. В поисках убийцы участвовала полиция штата, позже в этот же день сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль в городе Пейнтсвилл, рядом с жилым домом. В нем нашли тела двух человек, тоже убитых преступником.
СМИ сообщают, что личность злоумышленника установлена. Это Джозеф Никкель.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4538 BYN
|2.445 BYN
|2.453 BYN
|USD
|2.0017 BYN
|1.996 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.4425 BYN
|3.43 BYN
|3.437 BYN