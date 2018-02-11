Мужчина застрелил четырех человек в штате Кентукки

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина застрелил четырех человек в американском штате Кентукки, сообщают информационные агентства.

Инцидент произошел на территории округа Джонсон. О том, каковы были мотивы поступка, не сообщается. Нападавший совершил самоубийство.

В заявлении, опубликованном властями, говорится, что стрельба произошла в северной части округа. Были застрелены два человека, подозреваемый скрылся на машине. В поисках убийцы участвовала полиция штата, позже в этот же день сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль в городе Пейнтсвилл, рядом с жилым домом. В нем нашли тела двух человек, тоже убитых преступником.

СМИ сообщают, что личность злоумышленника установлена. Это Джозеф Никкель.-0-