МВД Казахстана назвало версию пожара в автобусе, где погибли 52 человека

19 января, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Причиной возгорания автобуса на трассе в Актюбинской области Казахстана могло стать использование бензинового источника открытого огня в салоне. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана.

"Предварительная версия - это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров. Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте трагедии работает следственно-оперативная группа и пожарная лаборатория, которые занимаются установлением причины и выясняют обстоятельства случившейся трагедии. Работа правительственной комиссии Казахстана, совместных следственно-оперативных групп ДВД, ДЧС и прокуратуры продолжается.

18 января в Иргизском районе Актюбинской области на трассе Самара-Шымкент загорелся автобус с 57 пассажирами. В результате пожара в салоне автобуса 52 человека - граждане Республики Узбекистан - погибли. В живых остались пять человек - трое казахстанцев и два гражданина Узбекистана. Пострадавшим была оказана медицинская и психологическая помощь, они получили небольшие ожоги лица и рук.-0-