На Афины обрушились мощные ливни

В Греции после сильных пожаров, в которых погибли около 85 человек, 26 июля, дождевой фронт накрыл северные пригороды Афин. Об этом сообщает Prothotema.

В нескольких районах были полностью затоплены дороги. В экстренной службе сообщили, что получили более 140 вызовов о помощи, большинство - просьбы спасти людей из полузатопленных транспортных средств в северных пригородах Маруси и Халандри. На одной из улиц автомобили полностью погрузились в воду на автостоянке. Севернее Афин полиция временно ограничила движение через мост в городе Кифисия и на нескольких дорогах. Согласно прогнозу греческих метеорологов, дождь и грозы ожидаются во многих регионах Греции, включая регион Аттики и Салоники.