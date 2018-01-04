На Атлантическом побережье США установится непогода

Снегопады, бури и отрицательные температуры в ближайшее время обрушатся на Атлантическое побережье США. В восточной части страны холодная погода установилась еще неделю назад, но в среду и четверг ожидается ухудшение метеорологической обстановки.
В частности, снегопад продлится не менее суток. Он установится на территории от Новой Англии до средней части атлантического побережья. На юго-восточном побережье не исключены ледяные дожди и снег. Во флоридском Таллахасси уже отмечен первый снег, который здесь не видели с 1989 года.
В Вашингтон, расположенный в субтропической зоне, придут морозы с понижением температуры ночью до минус 13 градусов Цельсия.
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