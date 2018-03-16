На автодороге Бишкек-Ош сошли три лавины, движение закрыто

16 марта, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Три снежные лавины сошли в Кыргызстане на автодороге Бишкек - Ош, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Согласно информации, лавины сошли 15 марта на 221-м, 223-м и 226-м км автотрассы. В настоящее время дорога полностью закрыта для проезда.

Ранее в ночь с 13 на 14 марта на 246-м км автодороги Бишкек - Ош сошла снежная лавина объемом 2,5 млн куб.м, из них на дорогу - 144 тыс. куб.м. Расчистка продолжается, на данный момент убрано 130 тыс. куб.м снежной массы.

К 8.00 по местному времени на посту "Сосновка" скопилось 150 большегрузных и 46 легковых машин, на посту "Арал" - 59 легковых и 24 большегрузных, в Таласском районе в селе Талды-Булак сообщается о 5 фурах и 10 легковых авто. На постах установлены пункты обогрева и питания.-0-