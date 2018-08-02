На базе военно-воздушных сил США в Огайо произошла стрельба

На базе ВВС США Райт-Пэттерсон 2 августа в штате Огайо произошла стрельба. Об этом командование базы сообщило в твиттере. Происшествие зафиксировано в госпитале на территории базы.
На место инцидента прибыли представители сил безопасности и пожарной службы. Персоналу рекомендовали найти укрытие до момента разрешения инцидента.
Ведется расследование.
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