На борту разбившегося в Алжире Ил-76 было 105 человек, все погибли

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно уточненным данным, на борту разбившегося сегодня в Алжире военно-транспортного самолета Ил-76 было 105 человек, все они погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на алжирское государственное телевидение.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на армейские источники сообщал, что на борту разбившегося самолета находились около 200 военнослужащих.
Согласно информации Алжирского информагентства АPS, самолет с военнослужащими на борту следовал в населенный пункт Бешар (юго-запад Алжира). Воздушное судно упало через несколько минут после взлета с аэродрома военно-воздушной базы в Буфарике. После падения самолет загорелся.
В районе катастрофы ведется поисковая операция. К месту происшествия выехали десятки машин служб гражданской обороны. Правительственные структуры пока не комментировали катастрофу. -0-
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