На борту разбившегося в Алжире Ил-76 было 105 человек, все погибли

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно уточненным данным, на борту разбившегося сегодня в Алжире военно-транспортного самолета Ил-76 было 105 человек, все они погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на алжирское государственное телевидение.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на армейские источники сообщал, что на борту разбившегося самолета находились около 200 военнослужащих.

В Алжире разбился военный самолет, погибли не менее 200 человек Авиакатастрофа произошла в провинции Блида на севере страны. Сколько людей находилось на борту самолета, а также причины крушения пока не сообщаются.

Согласно информации Алжирского информагентства АPS, самолет с военнослужащими на борту следовал в населенный пункт Бешар (юго-запад Алжира). Воздушное судно упало через несколько минут после взлета с аэродрома военно-воздушной базы в Буфарике. После падения самолет загорелся.

В районе катастрофы ведется поисковая операция. К месту происшествия выехали десятки машин служб гражданской обороны. Правительственные структуры пока не комментировали катастрофу. -0-