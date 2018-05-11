На дне Марианской впадины нашли мусор

Исследователи нашли на дне Марианской впадины на глубине десять километров пластиковый пакет.

Исследование океанских глубин проводится в рамках проекта Японского агентства наук и технологий по изучению земли и моря JAMSTEC. За тридцать лет специалисты проекта нашли в глубоких местах мирового океана около трех тысяч единиц мусора.

Чаще всего находят металлические предметы или частицы пластика.

У специалистов это вызывает тревогу. Мусор на дне Марианской впадины они обнаружили впервые. Экологи уверены, что обнаружение пластикового пакета на дне Марианской впадины – свидетельство того, что океану угрожает опасность. Они отметили, что примерно в 25% случаев рядом с мусором находятся животные.