На дне одного из озер в Мексике нашли модель Вселенной

На дне озера, расположенного у подножия вулкана Истаксиуатль в Мексике, археологи обнаружили странный памятник. Они установили, что каменные глыбы представляют собой святилище и одновременно олицетворяют модель Вселенной в том виде, в каком ее представляли себе населявшие данную местность ацтеки.

Объект выложен из камней разного размера и находится на высоте 4 тыс. метров над уровнем моря. При этом археологи отметили интересный визуальный эффект - если смотреть на камни с берега, то возникает иллюзия, что они плавают у самой поверхности, а не покоятся на дне.

Возле объекта нашли ряд предметов быта, датированных VIII веком нашей эры, но при этом точный возраст самого святилища пока не установлен.