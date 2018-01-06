На дне одного из озер в Мексике нашли модель Вселенной

На дне озера, расположенного у подножия вулкана Истаксиуатль в Мексике, археологи обнаружили странный памятник. Они установили, что каменные глыбы представляют собой святилище и одновременно олицетворяют модель Вселенной в том виде, в каком ее представляли себе населявшие данную местность ацтеки.
Объект выложен из камней разного размера и находится на высоте 4 тыс. метров над уровнем моря. При этом археологи отметили интересный визуальный эффект - если смотреть на камни с берега, то возникает иллюзия, что они плавают у самой поверхности, а не покоятся на дне.
Возле объекта нашли ряд предметов быта, датированных VIII веком нашей эры, но при этом точный возраст самого святилища пока не установлен.
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