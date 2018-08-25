На Эльбрусе нашли тело альпинистки, погибшей более 30 лет назад

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело погибшей нашла группа туристов на Эльбрусе на высоте около 4 тыс. м и сообщила об этом спасателям. По предварительным данным, альпинистка погибла при восхождении 31 год назад. Тело эвакуировано. Об этом сообщает ТАСС
Найденные документы и авиабилет помогли установить личность погибшей и время ее гибели. Найден паспорт на имя Елены Константиновны Базыкиной 1951 года рождения, уроженки города Новая Ладога Ленинградской области. В паспорте нашли и авиабилет на ее имя, датированный 10.04.1987 года из Москвы в Минеральные Воды.
Спасатели подтвердили, что в этом районе в 1987 году из-за схода лавины погибла группа альпинистов из семи человек. Тогда их тела найти не удалось.-0-
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