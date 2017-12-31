На Эверест больше нельзя подниматься в одиночку

Правительство Непала утвердило новые правила для альпинистов и туристов, желающих покорять горные вершины, расположенные на территории страны. В соответствии с нормами теперь запрещаются одиночные восхождения в том числе и на Эверест.

Данная мера призвана сократить число жертв неудачных восхождений. Также ограничения введены и для некоторых групп людей - в частности, слепых или имеющих ампутацию обеих конечностей.

В этом году попытку восхождения предприняло рекордное число туристов. Возросла и смертность, в 2017 году число жертв составило шесть человек.

Среди погибших и 85-летний житель Непала Мин Бахадур Шерхан, пытавшийся вернуть себе титул самого пожилого покорителя Сагарматхи. Всего же за последние 98 лет жертвами высочайшей горы мира стали 200 человек. При этом рост числа смертей происходил с 1980 года.

По данным непальских властей, более 20% из них скончались от горной болезни. 29% из погибших восходителей стали жертвами схода лавин, 23% погибли, сорвавшись во время спуска или подъема.