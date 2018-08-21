В Нидерландах гостям фестиваля предложили клеить на лоб стикер как протест против фото

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах гостям фестиваля предложили наклеить на лоб красную точку, если они не хотят, чтобы их фотографировали, сообщает PetaPixel.

Организаторы фестиваля Haarlem Culinair в Нидерландах предложили гостям наклеить на лоб большую красную точку, если они не хотят быть на общих фото с мероприятия. Отсутствие красного маркера означало автоматическое согласие на публикацию фото и видео.

Фото PetaPixel

Красную точку-стикер можно было получить у организаторов, также разрешалось воспользоваться помадой. Из 70 тысяч посетителей предложением организаторов воспользовались трое.

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