На Филиппинах 30 шахтеров погибли из-за оползня

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Филиппинах в провинции Бенгет 30 шахтеров погибли из-за оползня, сообщает информагентство Синьхуа.
Продолжается операция по поиску еще 13 шахтеров. Оползень стал следствием тайфуна "Мангхут" и проливных дождей в регионе. Сообщается о 59 погибших.
В воскресенье ураган достиг южной китайской провинции Гуандун и продолжил движение вглубь материка. Удар стихии пришелся по побережью в районе города Тайшань. Центральное метеорологическое управление страны объявило ранее наивысший красный уровень штормовой опасности. Прекращено движение авиационного, железнодорожного и морского транспорта в регионе.-0-
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