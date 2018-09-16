На Филиппинах 30 шахтеров погибли из-за оползня

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Филиппинах в провинции Бенгет 30 шахтеров погибли из-за оползня, сообщает информагентство Синьхуа.

Продолжается операция по поиску еще 13 шахтеров. Оползень стал следствием тайфуна "Мангхут" и проливных дождей в регионе. Сообщается о 59 погибших.

В воскресенье ураган достиг южной китайской провинции Гуандун и продолжил движение вглубь материка. Удар стихии пришелся по побережью в районе города Тайшань. Центральное метеорологическое управление страны объявило ранее наивысший красный уровень штормовой опасности. Прекращено движение авиационного, железнодорожного и морского транспорта в регионе.-0-