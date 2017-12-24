На Филиппинах при пожаре в торговом центре погибли не менее 25 человек

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Филиппин в городе Давао несколько десятков человек погибли при пожаре одного из торговых центров, сообщают информагентства.
Возгорание случилось в ночь с пятницы на субботу на третьем этаже здания. Не менее 25 сотрудников оказались отрезаны от выхода огнем. Борьба с пожаром продолжается и в воскресенье. Шансы на выживание людей оценивают как нулевые.
В субботу президент Дутерте, мэр города Сара Дутерте, вице-мэр Паоло Дутерте и архиепископ Давао Ромуло Валлес встретились с семьями погибших.
Причина возгорания пока неизвестна, точное количество жертв не установлено.
Тем временем уточняются последствия тропического шторма "Кай-Так", который вызвал наводнения и оползни на Филиппинах. Ранее сообщалось, что жертвами стали около 90 человек. На территории страны открыли 608 центров эвакуации, в которых могут разместиться 44 тыс. человек. Больше всего из-за стихии пострадала филиппинская провинция Билиран.-0-
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