23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон, сообщают информагентства.
Фонтаны лавы над кратером достигали 700 м в высоту, а столбы пепла поднялись на 3 км. Ближайшие города накрыл густой пеплопад.
Местные власти подняли уровень опасности до четвертого из пяти возможных. Зона эвакуации расширилась до 8 км. В центрах временного размещения находится более 30 тыс. местных жителей. Данных о пострадавших пока не поступало.
Вулкан расположен в провинции Албай в 340 км от Манилы - столицы Филиппин. Его первое извержение было зафиксировано в 1616 году. В 1814-м при извержении погибли 1,2 тыс. человек. Вулкан популярен среди альпинистов, в 2013 году во время извержения на нем погибли пять туристов.-0-
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