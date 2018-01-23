23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон, сообщают информагентства.

Фонтаны лавы над кратером достигали 700 м в высоту, а столбы пепла поднялись на 3 км. Ближайшие города накрыл густой пеплопад.

Местные власти подняли уровень опасности до четвертого из пяти возможных. Зона эвакуации расширилась до 8 км. В центрах временного размещения находится более 30 тыс. местных жителей. Данных о пострадавших пока не поступало.

Вулкан расположен в провинции Албай в 340 км от Манилы - столицы Филиппин. Его первое извержение было зафиксировано в 1616 году. В 1814-м при извержении погибли 1,2 тыс. человек. Вулкан популярен среди альпинистов, в 2013 году во время извержения на нем погибли пять туристов.-0-