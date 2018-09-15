На Филиппинах тайфун "Мангхут" вышел на берег

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин, сообщило Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA).

Глаз тайфуна достиг муниципалитета Баггао провинции Кагаян. Из-за тайфуна эвакуированы более 800 тыс. жителей нескольких провинций Филиппин. Власти убеждали тех, кто находился в зоне тайфуна, укрыться в центрах эвакуации.-0-