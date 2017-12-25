На Филиппинах в ДТП с автобусом погибли 20 человек

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с участием автобуса на Филиппинах погибли 20 человек, еще 24 получили ранения, сообщают информагентства.

Крупная авария произошла в понедельник в 03.30 по местному времени. Пассажирский автобус столкнулся с джипни - филиппинский вид общественного транспорта. Из 29 пассажиров джипни 20 погибли.

Ведется расследование инцидента.-0-