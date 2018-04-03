На фоне торговой войны между Китаем и США на мировых биржах наблюдается снижение

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне торговой войны между Китаем и США второй день подряд на мировых биржах наблюдается снижение. Об этом сообщает Euronews.
Тенденция, которая первоначально наблюдалась на азиатских торговых площадках, подтвердилась и в Нью-Йорке. Американский промышленный индекс Dow Jones снизился почти на 2% по итогам торгов. Индекс электронной биржи NASDAQ упал почти на 3%.
Кроме того, 2 апреля акции крупнейшей в мире компании в сфере онлайн-торговли Amazon завершили торги на бирже NASDAQ падением на 5,1%. Произошло это после серии негативных комментариев со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что корпорация Amazon "не платит налоги", наживается на Почтовой службе США и приводит к банкротству другие компании.
Упали в цене и акции компании Intel. Это произошло в ответ на озвученные планы Apple через два года использовать в линейке Mac процессоры собственного производства, а не продукцию Intel.
Ранее сообщалось, что Китай с 2 апреля ввел повышенные пошлины на 128 наименований продукции из США. Такое решение принял госсовет КНР. Оно было принято в ответ на введенные США с 23 марта 2018 года пошлины на импорт стали и алюминия из Китая.-0-
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