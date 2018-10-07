7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Гаити в результате землетрясения погибли не менее 11 человек, сообщает французское информационное агентство AFP.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вечером 6 октября. Из-за подземных толчков были разрушены и повреждены многие дома.
Президент Гаити Жовенель Моиз призвал граждан соблюдать спокойствие. Местные власти помогают пострадавшим от стихийного бедствия, раненым оказывают медицинскую помощь.-0-
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