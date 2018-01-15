15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Гавайях изменили процедуру оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях после ложного сообщения о ракетной угрозе, сообщают информагентства со ссылкой на руководителя местной службы по чрезвычайным ситуациям Верна Мияги.

Местные власти внесли изменения в инструкцию по оповещению жителей штата о чрезвычайных ситуациях. Активация и проверка тестовых и действительных уведомлений о приближающейся ракете теперь будет осуществляться двумя сотрудниками службы. Отменить оповещение в случае ошибки можно будет в течение секунд.

Ранее жители Гавайев получили на свои мобильные телефоны сообщение о том, что в сторону штата летит баллистическая ракета. Предупреждение также распространялось по телевидению. Отмечалось, что это не учебная тревога. Людям предлагали проследовать в бомбоубежища. Уведомление оказалось ложным, его отменили только через 38 минут. Агентство по чрезвычайным ситуациям заявило об ошибке, отметив, что ракетный удар гавайцам не угрожает. Им посоветовали вернуться к обычным делам и не поддаваться панике.

Сотрудники службы о допущенной ошибке поняли уже через три минуты, но им потребовалось более получаса, чтобы отправить соответствующее сообщение через систему аварийного оповещения. Верн Мияги пояснил, что компьютерная система не была запрограммирована на подобного рода случаи, поэтому специалисты были вынуждены потратить время на создание необходимой программной команды.

Как сообщил губернатор штата Дэвид Айдж, ложное предупреждение стало результатом халатности одного из сотрудников, который нажал не на ту кнопку.

Ложная тревога посеяла панику и неразбериху, но, по словам местных властей, показала необходимость активизировать разъяснительную работу с населением касательно того, как вести себя в случае реальной ракетной угрозы.

Власти США начали расследование по факту ложного предупреждения о ракетной угрозе на Гавайях.-0-