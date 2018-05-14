На Гавайях объявили новую эвакуацию из-за увеличения числа вулканических трещин

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за возникновения новых вулканических трещин после извержения вулкана Килауэа власти на Гавайях объявили очередную экстренную эвакуацию, сообщают информагентства.

Известно, что общее число вулканических трещин возросло до 18. Происходит активный выброс ядовитых газов, а лава уже уничтожила десятки жилых домов.

Лава вулкана Килауэа достигла поселков и городков на востоке острова. Ограничено движение транспорта по некоторым трассам, оборудуются центры временного размещения людей. В целом эвакуировано около 10 тыс. человек.

Как сообщалось, извержение вулкана началось 3 мая, чему предшествовало землетрясение магнитудой 6,9. Вулкан Килауэа располагается в восточной части острова Гавайи, известного также под названием Большой остров, и считается одним из самых активных действующих вулканов на Земле.-0-