На Гавайских островах началось извержение вулкана

На крупнейшем острове Гаваев недалеко от селения Леилани-Эстейтс началось извержение вулкана Килауэа. Несколько дней на острове ощущались сильные подземные толчки, которые предшествовали извержению вулкана. Боковой шлаковый конус вулкана обрушился в начале недели, и лава устремилась по склону к жилым кварталам.

Целую неделю власти предупреждали местных жителей об опасности, которая исходит от вулкана и о необходимости быть готовыми к эвакуации.

Сейчас на острове объявлено чрезвычайное положение, идет эвакуация. Сейсмологи зафиксировали очень высокий уровень содержания диоксида серы, а это опасно для здоровья и жизни людей.

Резервисты Национальной гвардии помогают эвакуировать тысячи людей.

Вулкан Килауэа является одним из самых активных в мире. Он извергался в 2008, 2011, 2014 и 2017 годах.