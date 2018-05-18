На Гавайских островах – новое извержение вулкана

Очередное извержение вулкана Килауэа произошло 17 мая. Оно состояло из серии мощных взрывов, которые выбросили в небо тучи пепла и дыма.

Были эвакуированы сотрудники обсерватории вулкана и национального парка. Местными властями выпущен красный авиационный кодекс - он предупреждает пилотов, чтобы они избегали потенциально опасного облака из пепла.

На Гавайях объявлен самый высокий уровень опасности из-за извержения вулкана Килауэа. В восточной части острова были разрушены 26 жилых домов.